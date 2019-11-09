روكز حذر من التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء الجيش

سأل النائب شامل روكز، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "تحت أي سقف يندرج منطق العفو العام؟ ألسنا بلداً يُعتبر أمنه غير مستقر ويواجه تحديات امنية خطيرة؟ ألم نقضي على الارهاب منذ نيف ونحبط حتى اليوم مخططات لعمليات تابعة لخلايا نائمة؟ ألا نرزح تحت عبئٍ اقتصادي خطير جداً قد يؤدي الى الانزلاق نحو الهاوية؟".
وشدد على "أننا لن نقبل باعتبار المجرم والمذنب بريئاً، محذرا من "التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء الجيش اللبناني".
وأكد "أننا نرفض العفو العام رفضاً قاطعاً ونطالب بالعدل العام: بعدالة تدين المذنب وتنصف البريء وتحكمه بالحق مع اقرار اقتراح القانون الذي تقدمنا به للتعويض عن التوقيف التعسفي".
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