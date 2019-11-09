وكيل باسيل: نحتكم للمؤسسات القضائية والدستورية وهي تقول من بريء ومن مفتري

أكّد المحامي ماجد بويز، وكيل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، "أننا نحتكم للمؤسسات القضائية والدستورية وهي تقول من بريء ومن مفتري في موضوع الإخبار الذي قدّم ضد باسيل"، مشيرًا الى أنه "يحق لأي شخص أن يتقدم بإخبار في حق أي شخص آخر".
وأوضح بويز، في تصريح إذاعي، أن "حق التظاهر حق مقدس لكن هناك حقوق مكفولة بحسب الدستور أولها حق حرية التنقل وحرية إبداء الرأي وغيرها"، مشددًا على أنه "لا يحق للمتظاهرين قطع الطريق على المواطنين الذين يتجهون الى عملهم".
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