مروان شربل: لتأليف حكومة يكون مجلس النواب هو المعارض الأول لها

شدد الوزير السابق ​مروان شربل​ على أنه "يجب أن ننسى ما يسمى الوفاق الوطني لأن لا وفاق وطني ضمن نظام برلماني، والأساس هو ​مجلس النواب​ الذي يجب أن يراقب ​مجلس الوزراء​ ويطرح الثقة ويحل ​الحكومة​"، معتبرا أنه "لدينا مجلسين نيابيين، الأول في الحكومة والثاني في ​ساحة النجمة​".

ولفت شربل في حديق تلفزيوني الى أن "وجود حكومة نسخة عن مجلس النواب، تعطل دور الأخير والجميع يعرف ذلك سلفا"، مؤكدا أنه "ليس لدى ​السلطة​ الحاكة أي إنجازات".

وسأل: "هل يعتبر الهندسة المالية التي قام بها ​مصرف لبنان​ منذ سنتين للحفاظ على سعر صرف الليرة إنجاز؟ هذا أثبت أن هناك سياسات خاطئة تطبق"، مشيرا الى أن "أركان السلطة اوصلونا الى دين يفوق الـ10 مليارات والى الإنهيار".

ورأى شربل أن "الذي حرك الشارع هو السطة التي سرقة البلد منذ التسعينات"، داعيا الى "تأليف حكومة يكون مجلس النواب هو المعارض الأول لها، وهذه الحكومة يجب أن تضع برنامجا إقتصاديا وماليا"، مضيفا: "نحن ننفذ النظام الديمقراطي بطريقة خاطئة، فالتوافق في مجلس النواب يجب أن يكون على قانون يهم الشعب، والتوافق في الحكومة على مرسوم يهم الناس، ولا يجب أن يكون توافق بين الأحزاب على التعطيل".