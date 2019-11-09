طقس مستقّر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقّرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر وتكون نسبة الرطوبة منخفضة.

كما توقعت ان يكون طقش الغد غائم جزئياً الى قليل الغيوم بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. أما الاثنين فيكوم صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحراراة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

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