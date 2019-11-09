اعتصام مجموعة من المواطنين امام وزارة الخارجية

تعتصم مجموعة من عشرات المواطنين أمام ​وزارة الخارجية والمغتربين​ منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم، حاملين الاعلام اللبنانية، وسط حضور كبير ل​قوى الامن الداخلي​ ولقوة من ​مكافحة الشغب​ التي تمركزت على مداخل الوزارة وتواجد عدد كبير من ​وسائل الاعلام​ والاعلاميين.

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