عشرات التلامذة تظاهروا أمام المركز التربوي في الدكوانة

إحتشدت ​تظاهرة​ ضمت عشرات تلامذة ​المدارس​ أمام مدخل ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ في ​الدكوانة​، فأعطت رئيسة المركز ​ندى عويجان​ التوجيهات إلى الحراس لفتح البوابات أمامهم واستقبالهم في باحة المبنى حيث أطلقوا شعاراتهم.

واجتمعت عويجان مع وفد من التلامذة للاستماع إلى هواجسهم ومطالبهم ضم كلا من نور عرموني، بيتر خيرالله، كارل شماع، لوسيانا أسمر، غنوة قازان، سيلين حداد وطوني عبد الساتر وانضم اليهم في وقت لاحق أستاذهم الدكتور ياسين. كما حضر الاجتماع موظفون ومسؤولون عن المكاتب في المركز التربوي، الذين عرفوا المتظاهرين بالمهام التي يقوم بها المركز لجهة ورشة تطوير المناهج وتدريب المعلمين والمديرين والقيام بالبحوث التربوية والإحصاءات وغيرها.

واطلعت عويجان وفد المتظاهرين على الأسس الاولية لمشروع تطوير المناهج والوظائف الاساسية لهذا المشروع في بناء شخصية المتعلم ورسم مستقبل الوطن. بعدها وضع المجتمعون الخطوط العريضة التي وجدوا فيها مضامين مشتركة.