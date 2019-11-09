شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضوابط لتقدم عامل القطاع الخاص باستقالته وشروط قبولها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ضوابط تقدم العامل فى القطاع الخاص باستقالته، وشروط قبولها، وذلك كالتالى:

1 ـ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

2 ـ لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

3 ـ للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

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جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.