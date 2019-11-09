كأس العرش.. “الطاس” لصناعة التاريخ والدفاع لمواصلة البحث عن لقبه الثاني

يحتضن اليوم السبت، ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، المباراة الأولى عن نصف نهائي كأس العرش، والتي ستجمع بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي والاتحاد البيضاوي.

ويسعى فارس دكالة إلى تجاوز “الطاس”، ومواصلة البحث عن لقبه الثاني في الكأس الفضية، بعد الأول الذي توج به خلال موسم 2013/2012 أمام الرجاء الرياضي.

ويرغب بادو الزاكي، مدرب الفريق الدكالي في تحقيق أول ألقابه في مسيرته التدريبية مع الأندية الوطنية، علما أنه يمتلك لقبا وحيدا، حققه مع شباب بلوزداد الجزائري، الذي قاده للتتويج بكأس الجمهورية الجزائرية قبل موسمين.

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أما الاتحاد البيضاوي، حامل مشعل القسم الوطني الثاني في الكأس، فيتطلع إلى بلوغ المباراة النهائية، والمضي قدما نحو الظفر بأول لقب في تاريخه.

وقدم “الطاس”، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب القسم الثاني، متخلفا بثلاث نقاط عن المتصدر شباب المحمدية، مع مباراة ناقصة، قدم أداء قويا في كأس العرش هذا الموسم.

وتغلب الفريق المنتمي للحي المحمدي، بثنائية نظيفة على شباب المسيرة، ثم أزاح في الدور 32 الكوكب المراكشي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لواحد، قبل أن يعبر أولمبيك الدشيرة بهدفين مقابل هدف واحد في دور الثمن، لينتصر بأربعة أهداف لاثنين على اتحاد الخميسات في ربع النهائي.