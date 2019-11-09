بـ28 بالمائة.. “الاعتداء على الأموال” في صدارة الجرائم التي تُدخل المغاربة إلى السجن

كشفت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، عن أن السجناء المدانون بجرائم الاعتداء على الأموال، يأتون في المرتبة الأولى من حيث توزيع الساكنة السجنية بحسب نوع الجريمة المرتكبة.

وبحسب تقرير لإدارة السجون، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلون حتى نهاية شتنبر الماضي، والمعتقلون بسبب ارتكابهم جرائم الاعتداء على الأموال، ما مجموعه 24 ألفا و95 سجينا، من أصل 85 ألفا و765 شخصا يمثلون عدد الساكنة السجنية بالمملكة.

ويشكل المدانون في جرائم الأموال، 28,10 بالمائة من من مجموع السجناء في المغرب، يليهم المدانون بقضايا الاستهلاك والاتجار في المخدرات، ويصل عددهم 23 ألفا و775 سجينا (27,72%).

من جهة أخرى، يأتي السجناء المدانون بجرائم الاعتداء على الأشخاص في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 14051 سجينا (16,38%)، ثم المدانون في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، بما مجموعه 10 آلاف و308 سجينا (12,02%).

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وفي المرتبة الخامسة، يأتي المدانون بالقضايا المتعلقة بمخالفة نظام الأسرة والأخلاق العامة، بما مجموعه 7378 معتقلا، بينما يشكل المدانون بجرائم مختلفة ما مجموعه 6158 معتقلا بنسبة 7,18%.

من جهة أخرى، يشكل السجناء الإناث نسبة قليلة جدا من مجموع الساكنة السجنية، تصل 2,31% بالمائة، بما مجموعه 1982 سجينة، مقابل 83 ألفا و783 سجين (97,69%).