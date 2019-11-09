رفض اعتراض الوداد.. الاتحاد العربي يقر بأحقية مالانغو بالمشاركة مع الرجاء

أقر الاتحاد العربي لكرة القدم، بأحقية مشاركة الكونغولي بين نغيتا مالانغو لاعب الرجاء الرياضي، مع الفريق في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ورفض الاتحاد، في اجتماعه أمس الجمعة، بأحد فنادق مدينة دبي الإماراتية، الاعتراض الذي تقدم به نادي الوداد الرياضي، ضد مشاركة مالانغو في الكأس العربية.

وكان الفريق الأحمر، راسل الأمين العام للاتحاد العربي قُبيل بداية مباراته أمام الرجاء، برسم ذهاب ثمن النهائي، للاعتراض على مشاركة صاحب 25 عاما مع النسور الخضر في كأس محمد السادس.

وأكد بطل المغرب، أن غريمه توصل برخصة مؤقتة من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” يوم 17 شتنبر الماضي، بينما حدد الاتحاد العربي 15 من الشهر ذاته، آخر موعد لقيد اللاعبين في المسابقة العربية.

يذكر أن مواجهة الديربي، انتهت السبت الماضي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث تقدم الوداد أولا عن طريق اسماعيل الحداد، قبل أن يعدل فابريس نغوما للرجاء، علما أن لقاء الإياب سيقام في 23 من الشهر الجاري، إذ سيكون الفريق الأحمر هو الطرف المستضيف.