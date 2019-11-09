قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن “270 ألف تلميذ يغادرون المدارس المغربية بسبب عدم الفهم، دون أن يكون لذلك علاقة بعدم الرغبة في الدراسة”.
وشدد المسؤول الحكومي، مساء أمس الجمعة في لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أهمية تظافر الجهود، لوقف نزيف غياب التنمية في عدد من مناطق المغرب.
وأضاف بوطيب، “المطلوب وقف النزيف، وعدم السماح باستمرار مظاهر الولادة في المناطق المهمشة، في ظروف غير صحية”.
وتحدث الوزير عن أسباب الهدر المدرسي في القرى، وقال إن من بينهاد غياب التعليم الأولي، وهو ما يترتب عليه بدايات تعليمية غير صحيحة، بحسب قوله، مما دفع الوزارة إلى التكفل ببرامج التعليم الأولي بالقرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بوطيب: 270 ألف تلميذ يغادرون المدارس سنويا بسبب عدم الفهم.. يجب وقف النزيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.