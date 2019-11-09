بوطيب: 270 ألف تلميذ يغادرون المدارس سنويا بسبب عدم الفهم.. يجب وقف النزيف

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن “270 ألف تلميذ يغادرون المدارس المغربية بسبب عدم الفهم، دون أن يكون لذلك علاقة بعدم الرغبة في الدراسة”.

وشدد المسؤول الحكومي، مساء أمس الجمعة في لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أهمية تظافر الجهود، لوقف نزيف غياب التنمية في عدد من مناطق المغرب.

وأضاف بوطيب، “المطلوب وقف النزيف، وعدم السماح باستمرار مظاهر الولادة في المناطق المهمشة، في ظروف غير صحية”.

وتحدث الوزير عن أسباب الهدر المدرسي في القرى، وقال إن من بينهاد غياب التعليم الأولي، وهو ما يترتب عليه بدايات تعليمية غير صحيحة، بحسب قوله، مما دفع الوزارة إلى التكفل ببرامج التعليم الأولي بالقرى.