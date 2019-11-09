طقس السبت.. بارد نسبيا مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تتميز الحالة الجوية بشكل عام يوم غد السبت، بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح و الليل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة البوغاز. أما بباقي جهات المملكة، فسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وخلال الصباح والليل، سيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة وكتل من الضباب بالقرب من السواحل، مع هبوب زوابع رملية محلية وخفيفة فوق الأقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح معتدلة وستهب شمالية شرقية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومتقلبة في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -02 و 03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 10 درجات بالسايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 11 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 24 و 31 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيحان إلى هائج شرق الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طنجة و المهدية، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين سيدي إفني وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.