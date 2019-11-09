“الحليمي” ينتقد توزيع الأراضي على الشركات الكبرى.. قال: أين حق المقاولات الصغرى؟

خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، الجمعة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، انتقد أحمد الحليمي، المندوب السامي، توزيع الأراضي على الشركات الكبرى، ودعا إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية للبلد.

وتسائل الحليمي، “أين حق المقاولات المتوسطة والصغيرة من الأراضي الموزعة؟”، وأضاف، “لا يمكن تنمية القطاعات الصناعية والتجارية، بدون تنمية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

ودعا المتحدث إلى إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعبر عن ذلك بالقول، “يجب ضخ الأكسجين في القطاعات الصغرى والمتوسطة، لإنها الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني”.

وحث على، “العمل بشكل إستراتيجي على تنمية كل القطاعات بشكل شمولي، بدل الاشتغال بمخططات قطاعية”.

وبخصوص العمل الذي تنجزه المندوبية، في ظل انتقادات من بعض الجهات، قال الحليمي، “التوقعات التي نقدمها، تعتمد على معطيات ومؤشرات، ومتى تغيرت نعدل توقعاتنا”.