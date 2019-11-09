دالية الكرمل: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث ذاتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان يبلغان من العمر 18 عاما، بجروح إثر تعرضهما لحادث طرق ذاتي في بلدة دالية الكرمل، بعد منتصف الليلة الماضية.

وعلم أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بشجرة في دالية الكرمل، لأسباب لم تتضح بعد.

وبحسب مصدر طبي، فإن حالة أحد المصابين وصفت بالخطيرة وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس، فيما عانى الآخر من جروح متوسطة في أطراف جسده.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.