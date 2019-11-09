يركا: إصابة شاب إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما، من يركا بجروح وصفت بأنها متوسطة في أعقاب وقوع شجار بالبلدة، فجر اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب تعرض للإصابة نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد.