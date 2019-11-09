شبان يعبرون بوابة بسياج الاحتلال شرق خانيونس ويستولون على معدات عسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجح مجموعة من الشبان الفلسطينيين صباح اليوم، السبت، من التسلل إلى السياج الأمني شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقًا وسائل إعلام فلسطينية.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام صباحا بتمكن الشبان من تحطيم بوابة "السناطي" بالسياج، والاستيلاء على بعض المعدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من المكان.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الشبان لكن لم يصب أي منهم.

ولفت المركز إلى استغلال الشبان للضباب الكثيف الذي كان يلف المنطقة في التسلل وتحطيم البوابة العسكرية واغتنام بعض معدات جيش الاحتلال.

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في رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه العملية لوسائل الإعلام كان "تسلل شابان فلسطينيان إلى الشريط الحدودي لقطاع غزة، واستولوا على أوتاد تستخدم في الشريط الحدودي، ولاذوا بالفرار"، كما وادعى الاحتلال "عدم دخولهم المناطق التي يسيطر عليها، أي ما بعد الجدار".

وفي مقربة من المكان ذاته، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بنيران أسلحته مركبة صرف صحي، شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة صرف صحي بمنطقة "السناطي" شرقي بلدة عبسان الكبيرة في خانيونس.

وأضافت أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.