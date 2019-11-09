هل سيقام "كلاسيكو الأرض" في النهار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن موقفه بشأن ما يتردد عن إقامة مباراة الكلاسيكو نهارا يوم 18 كانون الأول/ديسمبر القادم، بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.
ووصف روبياليس هذه الأحاديث بـ"الهراء"، مؤكدًا أن اللقاء سيُلعب ليلا.
وأكد أن الكلاسيكو لن يبدأ الساعة 13.00، موضحا "أولا ذلك غير ممكن، ويجب أن نتحدث عن هذا".
وتابع "ثانيا لأنني لا أعتقد أن لا ليغا التي نشرت مواعيد المسابقة، ستخل بتوقيتات وضعتها هي.. سيكون من العبث ألا تحترم لا ليغا لوائحها حتى".
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد قررت تأجيل مباراة الكلاسيكو المقررة على ملعب كامب نو، بسبب المظاهرات التي اندلعت في إقليم كاتالونيا، على خلفية توترات سياسية مع الحكومة المركزية.
ويحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.
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