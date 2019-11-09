محمد بن راشد : نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب

السبت 9 نوفمبر 2019

محمد بن راشد

أكد نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، أننا أقوياي بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب .



وقال في تغريدة له بتويتر، "نحتفي بأكثر من ١٣ مليون طالب عربي في تحدي القراءة .. أكبر مشروع معرفي عربي .. نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب ... شباب عربي يبدأ حياته ومستقبله بكلمة إقرأ" .

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وتحدي القراءة العربي، هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة عبر ال:عالم العربي، تبدأ من شهر سبتمبر/أيلول كل عام حتى نهاية شهر مارس/ آذار من العام التالي، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي. بعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر.