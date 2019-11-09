- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في استراليا تطلق تحذيرا مهما والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
نصحت سفارة الامارات في استراليا جميع المواطنين المتواجدين في كل من ولاية نيوساوث ويلز و ولاية كوينزلاند بأخذ الحيطة والحذر جراء الحرائق المنتشرة.
ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من السلطات وتجنب أماكن الحرائق.
طما طلبت في حالة الطوارئ التواصل على الأرقام: 97180044444+ أو 61499971000+
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الإمارات في استراليا تطلق تحذيرا مهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.