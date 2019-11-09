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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. نجاة قاض من محاولة اغتيال أمام منزله والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
نجا أحد القضاة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم، من محاولة اغتيال على يد عصابة مجهولة استهدفته وسط منزله.
وذكر نادي القضاة في بلاغ صحفي أن القاضي الجنائي بمحكمة بني مطر، منصور حسن الشرفي، تعرض للإعتداء من قبل عصابة مسلحة وسط منزله بالعاصمة صنعاء.
وأكد البيان أن العصابة توجهت إلى منزل القاضي الشريف وباشرت بالاعتداء على القضاء وكان أن يقضى عليه لولا تدخل المواطنين في الدفاع عنه.
وطالب البيان الاجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتوفير كامل الحماية الامنية للقاضي الشرفي وحملهم مسؤولية أي تهاون.
ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
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