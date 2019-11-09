الصدر يغرد: كفاكم قمعاً لصوت الإصلاح

كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، تغريدة جديدة بشأن الأوضاع في العراق.
وقال الصدر في تغريدته: "كفاكم قمعاً لصوت الإصلاح.. ارحل يا فاسد".
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.
وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلاً عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.
وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلاً عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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