واشنطن بشأن العراق ولبنان: ندعم التظاهرات السلمية ونحذر من تعزيز الارهابيين اجنداتهم

اكدت الولايات المتحدة الاميركية، انها تدعم التظاهرات السلمية في العراق ولبنان وباقي المناطق، فيما حذرت من تعزيز الارهابيين اجنداتهم.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الاميركية قوله بشأن المظاهرات في العراق ولبنان، وما إذا تم استغلال تلك الأحداث لصالح "داعش"، إن "الولايات المتحدة تدعم الحق السلمي في التجمع والتعبير"، داعيا "جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستجابة لاحتياجات المدنيين وحمايتهم أمنيا".

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وأضاف "يجب علينا أيضاً أن ندرك المخاطر التي قد يحاول الإرهابيون استخدامها من تطورات مختلفة، كذرائع لتعزيز أجنداتهم الخبيثة، لذلك نحن بالتأكيد نبحث دائماً هذه الأوضاع، ليس فقط في سياق التطورات الأخيرة، وإنما للتأكيد على عدم استغلالها إرهابياً".

ودان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أعمال العنف الدامية في العراق، داعيا حكومة البلاد إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".