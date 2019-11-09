إيران: تشغيل 1044 جهاز طرد مركزي ضمن الخطوة الرابعة

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 جهاز طرد مركزي في محطة "فوردو" ضمن الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية.
وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي: "شغلنا 1044 جهازاً مركزياً في فوردو ضمن الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا النووية"، مبيناً أن "العمل مستمر في موقع فوردو وتحت نظر منظمة الطاقة الذرية الدولية".
وأضاف، أن "الخطوات التي طرحها الأوروبيون بشأن الاتفاق النووي لم تطبق على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي ولكن لم يتعادل التزامها بالحصول على الحقوق المنصوصة بالاتفاق".
وأضاف، أن "الخطوات التي طرحها الأوروبيون بشأن الاتفاق النووي لم تطبق على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي ولكن لم يتعادل التزامها بالحصول على الحقوق المنصوصة بالاتفاق".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد، الثلاثاء الماضي، عزم بلاده تنفيذ الخطوة الرابعة في تخفيض مستوى الالتزام في الاتفاق النووي، فيما شدد على ضرورة عدم إغلاق باب المفاوضات.
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