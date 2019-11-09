مدرب إيران يستدعي 23 لاعباً لمواجهة العراق

2019-11-09 | 08:23
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استدعى البلجيكي مارك فيلموتس مدرب منتخب ايران لكرة القدم، 23 لاعبا لإقامة معسكر تحضيري لمباراة إيران مع العراق ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا ومونديال 2022.
علي رضا بيرانوند (حارس) – محمد رشيد مظاهري – بيام نيازمند – فوريا غفوري – مجيد حسيني – حسين كنعان زادكان – ميلاد محمدي – محمد نادري – مرتضي بورعلي كنجي – رامين رضائيان – سياوش يزداني – اميد ابراهيمي – احسان حاج صفي – علي كريمي – احمد نوراللهي – مسعود شجاعي –وحيد اميري – كريم انصاري فرد – علي قلي زادة – محمد محبي – كاوه رضايي – سردار آزمون – مهدي طارمي.
يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الحالي، مباراة مع إيران في الأردن.
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