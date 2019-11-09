مدرب إيران يستدعي 23 لاعباً لمواجهة العراق

رياضة 2019-11-09 | 08:23 245 مشاهدة استدعى البلجيكي مارك فيلموتس مدرب منتخب ايران لكرة القدم، 23 لاعبا لإقامة معسكر تحضيري لمباراة إيران مع العراق ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا ومونديال 2022. وشملت القائمة كل من: علي رضا بيرانوند (حارس) – محمد رشيد مظاهري – بيام نيازمند – فوريا غفوري – مجيد حسيني – حسين كنعان زادكان – ميلاد محمدي – محمد نادري – مرتضي بورعلي كنجي – رامين رضائيان – سياوش يزداني – اميد ابراهيمي – احسان حاج صفي – علي كريمي – احمد نوراللهي – مسعود شجاعي –وحيد اميري – كريم انصاري فرد – علي قلي زادة – محمد محبي – كاوه رضايي – سردار آزمون – مهدي طارمي.



يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الحالي، مباراة مع إيران في الأردن.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الحالي، مباراة مع إيران في الأردن.

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