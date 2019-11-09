عمدة واشنطن تبحث في أديس أبابا تعزيز الشراكة والتوأمة

وصلت رئيسة بلدية واشنطن، مورييل باوزر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، على رأس بعثة دبلوماسية وتجارية بهدف تعزيز الشراكة والتوأمة بين أديس أبابا وواشنطن.

وكان في ستقبال المسؤولة الأمريكية بمطار أديس أبابا الدولي عمدة مدينة أديس أبابا، تاكلي أوما، والسفير الأمريكي لدى أثيوبيا مايكل راينور، وعدد من المسؤولين بإدارة العاصمة الإثيوبية.

وخلال زيارتها التي تستغرق 5 أيام، ستبحث عمدة واشنطن مع المسؤولين الإثيوبيين تعزيز العلاقات الثنائية وبشكل خاص بين أديس أبابا وواشنطن في مجالات التجارة والصناعة والترفيه النقل والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للحكومة المحلية.





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ومن المتوقع أن تتيح هذه الزيارة للوفد الأمريكي الفرصة لبناء علاقات واستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتنمية الاقتصاد والسياحة والنقل والرعاية الصحية.

وستلتقي، باورز، بكل من رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، ورئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، كما يتوقع أن تزور مناطق أثرية في البلاد.

يذكر أن واشنطن وأديس أبابا قد وقعتا في ديسمبر 2013 اتفاقية "توأمة" بهدف تعزيز العلاقة بين المدينتين وتجديد التعاون والشراكة بينهما والدخول في علاقة طويلة الأجل تربط إدارتى المدينتين والجماعات الثقافية والأكاديمية ومؤسسات الأعمال فيهما، في وقت يقيم نحو 400 ألف من الإثيوبيين في منطقة واشنطن وحولها.



