- 1/2
- 2/2
وكالاتالسبت 2019/11/9 01:19 م بتوقيت أبوظبي
قوات تابعة للجيش السوري شمال شرقي البلاد
وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية، السبت، بريف رأس العين شمال شرقي البلاد.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوري من جانب والقوات التركية والملشيات التابعة لها من جانب آخر، في قرية "أم شعيفة" بريف رأس العين.
يذكر أن تركيا بدأت عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة بسوريا، مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.
وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية بريف "رأس العين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.