مقتل 13 داعشيا في غارات جوية شرق أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون عسكريون إن سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 13 مسلحا من تنظيم "داعش-خرسان" الإرهابي بإقليمي "ننكارهار" و"كونار" شرق أفغانستان.



وأضاف المسؤولون -طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء السبت- أن الغارات الجوية في منطقة "أشين" بإقليم ننكارهار أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من الجماعة المسلحة.

وتابع المسؤولون أن غارة جوية أخرى بمنطقة "ده بالا" بإقليم ننكارهار أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين بالجماعة.

وأضاف المسؤولون أن قوات الأمن نفذت غارة جوية أخرى بمنطقة "تسوكي" بإقليم كونار، ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين بالجماعة.

ولم تعلق جماعة "داعش" على الغارات الجوية حتى الآن.