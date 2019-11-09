صواريخ العراق وهبوط أسعار الذهب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق، وإيران بأسبوع.. انتهاك جديد للاتفاق النووي وقوة ردع بحرية، وسياسية كردية تدعو أوروبا للحزم تجاه تركيا لتفادي عودة داعش، و"عروس الثورة" اللبنانية تخلع صور زعمائها لترتدي العلم، وأمريكا تبدي رغبتها في تعزيز التعاون العسكري مع الصين، و"إيدج" للتكنولوجيا المتقدمة.. درع إماراتية تواجه تحديات الحرب الهجينة، والسيستاني يدعو لمحاسبة قتلة المتظاهرين ومساندة "الإصلاح"، ومسؤول أمريكي سابق: أردوغان يريد أن يكون خليفة لإمبراطورية عثمانية، وتفاؤل أممي وقلق سوري بعد اختتام أول جولة من مباحثات الدستور.

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كما تقرأون: المفوضية الأوروبية: لا يمكن أن نروي تاريخ أوروبا دون ذكر الناتو، ومدير مكتب ترامب يتجاهل طلب الإدلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس، والإمارات الثالثة عالميا في مؤشرات الأمن والأمان، ونفتالي بينيت.. يميني متشدد مؤيد للاستيطان وزيرا لدفاع إسرائيل، وداعش يتبنى هجوما بطاجيكستان أوقع 17 قتيلا، والسيادي السوداني لـ"العين الإخبارية": قرار مرتقب بحل حزب البشير، و"إيدج".. 3 أهداف حيوية تعزز ريادة الإمارات الأمنية دوليا، وخبير سابق بالبنتاجون: دعمنا لمصر في الحرب على داعش غير محدود، والقضاء البرازيلي يقرر الإفراج عن الرئيس السابق لولا دي سيلفا، وبيونج يانج تحذر مجددا من تضاؤل فرص الحوار مع واشنطن، والبوسنة تستدعي سفير فرنسا بعد تصريحات ماكرون حول "إرهابيين عائدين".

وفي الاقتصاد تطالعون: الذهب يسجل أكبر خسائر أسبوعية في 3 أعوام، وتركيا توسع فجوة الديون ببيع سندات بـ640 مليون دولار، وأسعار النفط ترتفع بعد تعافيها من أثر تصريحات ترامب، والصادرات السعودية تغزو العالم عبر ملتقى مطابقة الأعمال الأفريقي، وبروفايل.. "إيدج" كيان التكنولوجيا الدفاعية الإماراتي يولد عملاقا، ووزير المالية الألماني: الاقتصاد ليس في ركود ولا نحتاج لإجراءات تحفيزية، وستاندرد آند بورز 500 يغلق مرتفعا بدعم آمال التجارة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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