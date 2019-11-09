الهند تشكر باكستان على تعاونها في فتح ممر ديني بين البلدين

وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، الشكر إلى نظيره الباكستاني عمران خان على تعاونه في فتح "محور كارتاربور" وهو ممر ديني لربط إقليم البنجاب المقسم بين البلدين.

وكان مسؤولون قد قالوا إنه من المقرر أن يتم السبت فتح محور ومعبر حدودي بين الهند وباكستان بهدف تسهيل عبور أتباع الديانة السيخية لزيارة واحد من أهم الأماكن المقدسة لديهم، رغم التوترات المتصاعدة بين الجارتين النوويتين.

ويُعد فتح المحور والمعبر الحدودي بين البلدين ليتمكن السيخ من زيارة معبد "كارتاربور صهيب" في إقليم البنجاب شرقي باكستان، بمثابة انتصار للسلام في ظل المواجهات بين البلدين.

وانقسم الإقليم بين الدولتين لدى استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947.

ومن المتوقع أن يودع رئيس الوزراء الهندي الآلاف من "الحجاج" السيخ قاصدي المعبد، وذلك في مدينة "ناروال" التي تقع على مسافة نحو 4 كيلومترات من الحدود.

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وكان مؤسس السيخية "الجورو ناناك" قضى الأعوام الـ18 الأخيرة من حياته في معبد "كارتاربور صهيب"، وتوفي هناك.

وواجه السيخ الهنود كثيرا من المصاعب في سبيل زيارة المعبد ولطالما طالبوا بإنشاء طريق إليه وتسهيل تصاريح السفر.

ويقع معبد "كارتاربور صهيب " على مسافة 4 كيلومترات من معبد هندوسي شهير آخر يحمل اسم "ديرا بابا ناناك"، ويقع داخل حدود الهند.

واندلعت بين الهند وباكستان 3 حروب، اثنتان منها بسبب إقليم كشمير المقسم بينهما.

وتصاعدت حدة التوترات بين الهند وباكستان خلال الفترة الأخيرة بعدما أصدرت الحكومة في نيودلهي قرارا بنزع صفة الحكم الذاتي التي كان يتمتع بها الشطر الهندي من إقليم كشمير ذي الأغلبية السنية المسلمة، في أغسطس/آب الماضي.