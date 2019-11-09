سفارة السعودية تدعو مواطنيها الإبتعاد عن مناطق الحرائق في استراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

دعت سفارة المملكة العربية السعودية، الطلاب والمواطنين السعوديين في إستراليا إلى الإبتعاد عن مناطق الحرائق .



وبحسب وكالة واس، حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا الطلاب والمواطنين السعوديين الموجودين في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بأستراليا، من الاقتراب من المناطق التي تجتاحها الحرائق .

ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.

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ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ مع السفارة في كانبرا أو القنصلية في سيدني على الأرقام التالية : + 61432257277 + 61262507000.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت وفاة شخصين وفقدان سبعة أشخاص وتدمير أكثر من 100

منزل جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتم إبلاغ المواطنين بإجلاء منازلهم في المناطق المعرضة للحرائق.