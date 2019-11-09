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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكاميرات تكشف تفاصيل #سرقه_مرسول في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت كاميرات المراقبة تفاصيل حادثة سرقة موظف توصيل طلبات في شركة مرسول السعودية من قبل أشخاص يستقلون سيارة بلا لوحات تعريف .
وأشعلت الحادثة مواقع التواصل الإجتماعي بهاشتاج "سرقة مرسول" الذي تفاعل معه عشرات المغردين السعوديين الذين أكدوا على أهمية كاميرات مراقبة الشوارع .
وتأسست شركة مرسول للتوصيلات في العام 2015 وتقوم بالتوصيل أي شيء، ومن أي مكان كما يقول موقعه الالكتروني.
ووثقت مقاطع فيديو ملتقطة من موقع الحادث حوار يستغرب فيه الموظف من قيادة أشخاص لسيارة من دون لوحات تعريف مطالبا أحدهم بدفع ثمن الموبايل الذي طلبه من أجل أن يسلمه إياه.
غير أنه وفي أثناء احتدام الجدال بينهما على تسليم الهاتف الجوال انتشل الشاب مفتاح سيارة الموظف وركب سيارته، وعندما تجمع بعض المارة صدم الشاب ومن معه سيارة الموظف وسيارة أخرى كانت في الموقع وفر هاربا.
ولم يعرف توقيت تصوير الحادثة ولا مكانها بالتحديد، غير أن الموظف طالب المارة بمساعدته قبل أن يتصل بالشرطة لتسجيل شكوى بالحادثة.
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