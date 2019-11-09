شكرا لقرائتكم أردوغان: من الممكن أن تمتد مظاهرات العراق إلى إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح صحافي، أمس الجمعة، أنه من المحتمل أن تمتد مظاهرات العراق إلى إيران.

وعلى هامش زيارته إلى المجر، تحدث أردوغان مع الصحافيين عن المظاهرات التي تعم العراق منذ أسابيع، بحسب ما نقله موقع "إيران إنترناشونال". وفي هذا السياق، حذّر الرئيس التركي من "أولئك الذين يريدون حدوث انقسامات داخل العالم الإسلامي"، حسب تعبيره.

وقال أردوغان: "دعوني أكن صريحاً.. لدينا تكهنات بشأن من يقف وراء هذه الاضطرابات. كما أننا نظن أنه من الممكن أن تمتد هذه إلى إيران".

واعتبر أن "جدول الأعمال هو خلق انقسامات في العالم الإسلامي، وأن نقف ضد بعضنا بعضا. فكروا في الأمر: اتخذ العراق مواقف ضدنا. وحتى إيران اتخذت مواقف سلبية ضدنا".

Advertisements

كما انتقد أردوغان موقف طهران من الهجوم التركي في شمال سوريا، مضيفاً: "الموقف الإيراني من العمليات التركية أدى إلى امتعاض تركيا".

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية.

وتخلل الاحتجاجات التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص بالإضافة لجرح الآلاف.

واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.