أكّدت النائبة بولا يعقوبيان أن "الثورة اليوم مستمرة والناس لا يزالون بانتظار أن يتم إتقاذ الوضع من قبل المسؤولين بعد أن يتحملوا مسؤولياتهم"، كاشفة عن "أننا نتجه الى إنهيار شامل بسبب سوء الإدارة والصفقات والسرقات والسمسرات المستمرة وأهل الفساد بدلًا من القيام بالاستشارات وتأليف حكومة لإدارة الأزمة بشكل صحيح وجيّد، مرتاحين على وضعهم ويحاولون إظهار أنهم يفرضون أجندتهم، وأعتقد أنهم يبرهنون أنهم ليسوا أهلًا في مركز القرار ووجودهم يشكل عبءًا كبيرًا على الوطن والشعب كما أنهم "بلا ضمير وبلا أخلاق وبلا شرف" لأنهم لا يسرعون في تشكيل حكومة ويأخذونا للأسف الى المجهول لأنهم مصرين على أن يحرقوا البلد أو يحكموه".
وأوضحت يعقوبيان أن "حزب الله يحول نفسه الى معرقل لمسيرة هذه الدولة وهذا أمر مؤسف للغاية وفي الحراك لم يقل أحد لحزب الله إننا لا نريد سلاحك ولبناء دولة يجب على الكل أن يظهر حسن نية في التغيير ولا يعرقل. أتوجه لحزب الله بالقول: أثبت لناسك وجمهورك أنك حريص على هذا البلد"، مشيرة الى أن "أكثر حملة شعواء سقطت عليّ هي من إعلام وجمهور حزب الله وتمّ اتهامي بالتخوين في وقت إن الثورة هي أكبر فرصة لمحاربة الفساد".
ونوّهت بـ "أنني أستغرب مدى عدم المسؤولية عند المسؤولين والاستمرار بالنهج في الإدارة السيئة والذي خرج الناس الى الشارع بسببه"، معتبرة أن "إيام السوري كانت أفضل من هذه الإيام التي تُرك فيها اللبناني يدير بلده".
ورأت أن "ثورتي هي على أي تدخل خارجي في بلدي وممنوع التدخل بشؤون لبنان الداخلية لأن حالة لبنان وصلت الى هنا بسبب لعب الدول الخارجية فينا. لسنا للمساومة".
وعن الحكومة الجديدة، شدّدت يعقوبيان على أنه "يجب أن يكون الأشخاص فيها بعيدين عن الحزبيين ونحن بحاجة لجلسة طوارئ من كل الجوانب"، مضيفة أن "ستصل الثورة للحضانات والطلاب يسطرون من خلال حراكهم أجمل ما في الانتفاضة كما أنهم والتلاميذ يحولون الانتفاضة الى ثورة فعلية".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: بلا ضمير وبلا أخلاق وبلا شرف لأنهم لا يسرعون في تشكيل حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.