النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ ومستمرة المطلة مرورا ب​بوابة فاطمة​ وتزامن ذلك مع دورات مماثلة للجيش الاسرائلي على الطرقات الترابية بين البساتين المحيطة ومستمرة المطلة من الناحية الجنوبية، قابله في الجانب اللبناني حركة دوريات مشتركة للجيش واليونيفيل على طول هذا الخط وخاصة عند محاور ​عين عرب​ سهل ​الماري​ والمجيدية.

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