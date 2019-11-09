جريح نتيجة تصادم على طريق عام النبطية وآخر بتدهور مركبة في عين قانا

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام ​النبطية​ باتجاه ​دير الزهراني​، كما سقط جريح نتيجة تدهور مركبة محلة ​عين قانا​ النبطية.

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