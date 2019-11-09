أسود: كأن حراجة الظروف وأسبابها لا ترتبط بأداء وسلوك وفكر ومنهج ومسؤولية الحريري

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زباد أسود، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "من شدة النجاحات في أداء رئيس ​الحكومة​ يخرج أحد ويقول إنه من الضروري في هذه المرحلة عودته إلى رئاسة الحكومة، وكأن حراجة الظروف وأسبابها لا ترتبط بأداء وسلوك وفكر ومنهج ومسؤولية حضرته. أمر مذهل هكذا مواقف من دون أدنى مراجعة لسياسات موروثة منذ 30 عامًا ...غسل دماغ للشعب اللبناني ومحو ذاكرة".

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