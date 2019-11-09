سقط جريح اثر انقلاب سيارته وهي من نوع تويوتا على اوتوستراد النبطية - دير الزهراني.
والجريح هو ت. فرحات من بلدة ابل السقي ويبلغ من العمر 80 عاما، وتم نقله الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية للمعالجة.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة مواطن جراء انقلاب سيارته على اوتوستراد النبطية دير الزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.