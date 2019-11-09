اصابة مواطن جراء انقلاب سيارته على اوتوستراد النبطية دير الزهراني

سقط جريح اثر انقلاب سيارته وهي من نوع ​تويوتا​ على اوتوستراد ​النبطية​ - ​دير الزهراني​. والجريح هو ت. فرحات من بلدة ابل السقي ويبلغ من العمر 80 عاما، وتم نقله الى ​مستشفى​ نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية للمعالجة.

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