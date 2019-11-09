تظاهرة طالبية ضخمة جابت شوارع بيروت ووصلت إلى رياض الصلح

جابت ​تظاهرة​ طالبية ضخمة ​شوارع بيروت​، وتوقفت لفترة امام ​وزارة الداخلية​، حيث رفع المتظاهرون الاعلام اللبنانية. وتوجهت بعد ذلك إلى ساحة رياض الصلح، حيث بدأت تتجمع حشود التلامذة من مختلف مدارس لبنان.

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