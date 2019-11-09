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كشف هوية متورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

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الهجوم استهدف عام 2015 طائرة تابعة لشركة روسية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الهجوم استهدف عام 2015 طائرة تابعة لشركة روسية كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية، الجمعة، هوية أحد المتورطين في تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وقالت الإذاعة الدنماركية إن الإرهابي الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن ساهم في التخطيط لتفجير الطائرة الروسية، وذلك حسب ما صرح به الإرهابي الأسترالي خالد خياط، الذي أدين في وقت سابق من هذا العام بتهمة الإرهاب.

وأوضح المصدر أن خياط، وهو أيضا من أصول لبنانية، جرى اعتقاله بعد اتهامه بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية قبل نحو عامين.

وقال الخياط، خلال الاعترافات التي أدلى بها للشرطة "هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الشخص وراءها (باسل حسن)".

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وذكرت الهيئة أن باسل حسن ولد في عام 1987، واسمه الحقيقي محمد باسل الشيخ، وتخرج من كلية الهندسة.

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مقدم من رويترز

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وتشير معطيات الصحافة الدنماركية إلى أن باسل كان شخصية رئيسية في "العمليات الخارجية" لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان اعتداء إرهابي استهدف في أكتوبر 2015 طائرة إيرباص تابعة لشركة روسية بعيد إقلاعها من شرم الشيخ، مما أدى إلى سقوطها فوق سيناء ومقتل 224 شخصا. وقد تبنى تنظيم داعش مسؤولية هذا الهجوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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