شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيدة قطرية تشكو نظام الحمدين: الشعب يعانى وفى حالة يرثى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لسيدة قطرية وهى تشكو من الحالة التى وصلت إليها قطر على يد نظام تميم بن حمد، مؤكدة أن الشعب القطرى يعانى وفى حالة يرثى لها، وأن هناك الكثير من الأسر المحتاجة التى تعانى، والكثير من الغارمين ومن توقفت وظائفهم ويعانون من الأزمات المستمرة.

وطالبت السيدة القطرية فى الفيديو أمير قطر بتسديد ديون الغارمين ومن يعانون من أزمات مالية فى قطر، ومحدودى الدخل، مطالبة بإسقاط الديون عنهم.

وذكرت إحدى الصفحات المعارضة القطرية قائلا "تنظيم الحمدين الإرهابى يصرف أموال ومقدرات قطر على الإرهاب فى اليمن وسوريا والصومال وليبيا وسيناء وأفغانستان، ومول الحملة التركية القذرة على سوريا والشعب القطرى يشكو من الفقر والديون، وما يروج له إعلام النظام بأن المواطن القطرى يعيش فى رفاهية (كذبة) من تأليف تنظيم الحمدين.