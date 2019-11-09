شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تشكيل اللجنة العامة فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منتصف الأسبوع الماضى، عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب أول اجتماع لها فى دور الانعقاد الخامس بتشكيلها الجديد والذى يرأسه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

تضم اللجنة 48 عضوا وهم كالتالي:

السيد الشريف وكيل أول المجلس، وسليمان وهدان وكيل المجلس، وروساء 25 لجنة نوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، وهم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن والمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

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كما تضم الدكتور ايمن ابو العلا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، وعاطف ناصر ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومحمد أسامة أبو المجد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، ومحمد صلاح أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وأحمد حلمى الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأحمد خليل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، وأكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وسعيد حساسين رئيس ممثل الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى.

كما تضم أيهاب منصور ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، والفت عبد الحميد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ومحمد سعد بدراوى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية وصلاح حسب الله ممثل الهيئة الوطنية لحزب الحرية وشرعى صالح ممثل الهيئة الوطنية لحزب مصر بلدى وسيد عبد العال ممثل الهيئة الوطنية لحزب التجمع وخمسة مستقلين اختارهم هيئة مكتب المجلس وهم النائبات هبة هجرس وسوزى ناشد، وإليزابيث شاكر وانجى مراد فهيم ومرفت الكسان، كما يحضر اجتماعات اللجنة كل من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والمستشار محمود فوزى الامين العام للمجلس.