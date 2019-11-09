شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تركيا السابق متوعدا رجب طيب أردوغان: سنحاسبكم وستدفعون الثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد رئيس الوزراء التركى السابق أحمد داوود أوغلو بمحاسبة سلطات حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب توقيع عقوبات مالية على جامعة المدينة، التى يعد هو أحد مؤسسيها، قائلًا إن تلك العقوبات ذات دوافع سياسية، وسنفضح تلك الدوافع بمرور الوقت، وإن كنتم تبحثون عن الحساب السياسى ودفع الثمن.. فنحن هنا.

وأوضح داوود أوغلو، فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن الذى يستعد لتأسيس حزب جديد، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن قائمة لجنة المؤسسين للحزب التى أعلنتها الصحافة الموالية لنظام أردوغان مجرد قائمة خيالية.

وقال داوود أوغلو إن قائمة اللجنة المؤسسة للحزب الجديد التى بأيدى الصحافة ما هى إلا خيال، مؤكدًا أن يستعد للإعلان عن اللجنة التأسيسية للحزب بنهاية العام الجارى.