شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف عن زيارة سرية للحرس الثورى للدوحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن زيارة عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الديوان الأميري خلال الأيام الثلاثة الماضية بالتزامن مع اشتداد حدة التظاهرات العراقية المطالبة برحيل نظام إيران من العراق.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن مطالب الحرس الثوري الإيراني تمثلت في استمرار التعاون الثنائي مع أمير قطر تميم بن حمد على مختلف الأصعدة، ومن ضمنه المساعدة على حماية مصالحهم في الدول العربية التي ينشطون فيها مثل العراق واليمن ولبنان وسوريا.

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وأشار موقع قطريليكس، إلى أن مسئولى الحرس الثوري الإيراني عرضوا خلال الزيارة على التنسيق التام من أجل إخماد الثورة العراقية بعد أن اشتعلت في معظم المدن العراقية حتى التي ينشط فيها أعضاء وجواسيس النظام الإيراني وسط مطالبة برحيلهم التام عن العراق؛ الأمر الذي إن تحقق سيصبح ضربة قاصمة لنظام الملالي، خاصةً أنه يسرق الثروات العراقية على مدار السنوات الماضية وعلى رأسهم النفط الذي يقدر بمليارات الدولارات.