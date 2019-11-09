خلال يوم.. ضبط 50 تاجر مخدرات وسلاح في حملة أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

وقد أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 50 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم "1255 جرام مخدر الحشيش، 227 قرصا، 2422 جرام هروين، 1280 جرام إستروكس، ومخدر شادو").

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية عبارة 9 دفاع، طبنجة عيار 9 مم، 7 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 6 طلقات مختلفة الأعيرة، 1 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.