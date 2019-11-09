بالصور.. رئيس جامعة أسوان يزور معهد كامويش للتعاون الدولي بالبرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

اختتم اليوم السبت وفد جامعة أسوان، رحلته للبرتغال بزيارة معهد كامويش للتعاون الدولي.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الوفد اختتم أعماله العلمية والأكاديمية والثقافية بدولة البرتغال، بزيارة معهد كامويش لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي والعلمي وتبادل الخبرات التدريسية بين الطرفين.

وأضاف غلاب، أنه جرى تجديد اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة والمعهد حتى ٢٠٢٠، لدعم دراسات اللغة البرتغالية في جامعة أسوان بشكل تدريجي، لتأسيس دراسات عليا في اللغة البرتغالية.

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وأكد مدير معهد كامويش، حرص المعهد على تدعيم العلاقات التعليمية مع جامعة أسوان، وتوفير منح للباحثين وطلاب الدراسات العليا لخريجي قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، في الجامعات البرتغالية، وإجراء أبحاث مشتركة لخدمة قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان، والعمل على إثراء آداب اللغة البرتغالية وثقافتها لدى الطلاب.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور أحمد غلاب درع جامعة أسوان لمدير معهد كامويش، تقديرًا لدوره في توثيق العلاقات الأكاديمية والبحثية بين المعهد وجامعة أسوان.