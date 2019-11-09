أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 3 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5%، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2% لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية، وفقًا لرويترز.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية على بضائع صينية قد تُلغى إذا تم الوصول الى اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

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وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% الى 16.83 دولار للأوقية بعد ان لامست أدنى مستوى منذ الثالث عشر من أغسطس آب، وسجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2016.

وانخفض البلاتين 2.2% الى 888.77 دولار للأوقية وينهي الأسبوع على خسارة بحوالي 6%، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر 2015 .

وتراجع البلاديوم 3.2% إلى 1744.65 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين، وسجل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.