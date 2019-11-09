حافز مالي لعمال حي الضواحي الملتحقين بفصول محو الأمية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: استقبل اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أعضاء اللجنة الإشرافية لمحو الأمية وتعليم الكبار. وناقش رئيس الحي مع أعضاء اللجنة فتح فصول جديدة داخل مبنى الديوان العام، لمحو أمية عمال الحي، وتحفيزهم بمبلغ خمسون جنيه لمن يلتحق بهذه الفصول. ووجه اللواء قاسم، أعضاء اللجنة بالتنسيق مع مدير العلاقات العامة والإعلام لعمل دعاية أسبوعية كل ثلاثاء، لجذب المزيد من الدارسين والراغبين في محو أميتهم لتحقيق المستهدف، والتنسيق مع كلًا من مديريتي الأوقاف والتربية والتعليم في هذا الشأن.

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