بالصور.. الحماية المدنية تُنقذ قطة من الموت في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالشرقية، فجر اليوم السبت، قطة عالقة بإحدى العقارات المهجورة بمنطقة "الفراخة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما أصيب أمين شرطة بكسر في الساق أثناء محاولة الإنقاذ.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أحد الأهالي بمنطقة "الفراخة" التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بوجود قطة عالقة بأحد الطوابق العليا داخل عقار مهجور.

توجهت قوة من رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بقيادة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع البلاغ، وجرى إنقاذ القطة، فيما أصيب أمين شرطة بكسر بالساق أثناء محاولة الإنقاذ، وجرى نقله إلى مستشفى قريب لتلقي الإسعافات اللازمة.