جنوب سيناء تضم وحدات صحية بسانت كاترين للتأمين الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء-رضا السيد:

أعلن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى ضم وحدات الطرفة والإسباعية بمدينة سانت كاترين، للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه بداية من اليوم السبت، يجري فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أمام المواطنين بهذه الوحدات الصحية، وفتح ملفات طب الأسرة، للاستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

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وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب، والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء، ووحدات تال والكيلو ٩ بأبوزنيمة، وتدريب الفرق الطبية على أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة.

وأضاف أبو هاشم، أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، تبدأ بتوجه المستفيد للوحدة أو المركز الطبي الأقرب له ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عام.

وقال الدكتور خالد، إن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانًا بالوحدات والمراكز الطبية بأبوصويرة، والمركز الطبي برأس سدر ووادي بتال، والكيلو ٩ والمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، ووحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، والوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء، والمركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، والوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع.