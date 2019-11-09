مصرع طفل وإصابة والده في حادث سير بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفلٌ مصرعه وأصيب سائق وعامل، اليوم السبت، في حادث تصادم، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بناحية دائرة المركز.

تبين أنه أثناء قيادة "خلف. ا" 32 عامًا لسيارته، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة "أحمد. ص" 23 عامًا، سائق، ما أدى لسقوط التوك توك بالترعة المجاورة للطريق.

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نتج عن الحادث وفاة الطفل "يوسف. ع" 6 سنوات، وإصابة والده 40 عامًا عامل، وقائد التوك توك بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.